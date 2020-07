Due giovani in scooter fuggono contromano dopo rissa a Modica e si scontrano con auto della polizia

Due dei protagonisti di una rissa in piazza Matteotti sabato notte erano riusciti a fuggire a bordo di un ciclomotore. La polizia si era messa al loro inseguimento. I due scooteristi hanno imboccato contromano viale Medaglie d’Oro mentre la volante ha percorso la parallela via Vittorio Veneto. I 2 giovani fuggitivi hanno quindi percorso in senso vietato anche via Crollalanza, una traversa che collega via Vittorio Veneto con viale Medaglie d’Oro, proprio mentre sopraggiungeva la polizia e i 2 mezzi si sono alla fine scontrati. Entrambi i giovani sono stati dunque bloccati. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. L’ennesima rissa era scoppiata a ridosso di piazza Campailla tra alcuni extracomunitari per futili motivi.