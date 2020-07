Grave incidente del sabato sera alle porte di Marina di Ragusa: 2 persone sbalzate via da una moto

E’ di 2 feriti, di cui uno a quanto pare grave, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nella serata di sabato alle porte di Marina di Ragusa. Coinvolta una moto in sella alla quale si trovavano 2 persone che sono state sbalzate a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. i 2 feriti sono stati subito trasportati in ambulanza all’ospedale di Ragusa, dove si trovano ricoverate. Da accertare la dinamica dell’incidente stradale, che ha causato il blocco del traffico e lunghe code di veicoli in transito, poi deviati verso tragitti alternativi, per il tempo necessario ad effettuare i rilievi e a sgomberare la carreggiata.