Incendio e fumo nero nella zona industriale di Ragusa, niente feriti

Nessun ferito per fortuna nell’incendio scoppiato nella zona industriale di Ragusa in uno stabilimento e che ha determinato una lunga colonna di fumo nero che ha destato qualche preoccupazione. Si è trattato dell’incendio di alcuni motori elettrici delle celle, e di qualche quadro elettrico. Pare che i danni siano contenuti e l’attività non compromessa. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere tempestivamente le fiamme. E’ il secondo incendio ai danni di uno stabilimento che si verifica nella zona industriale in pochi giorni.