Nuovo suicidio nel Ragusano: anziano si butta dal balcone al 3° piano di una casa di riposo

Nuovo suicidio nel Ragusano, una piaga che si sta facendo davvero seria e preoccupante in questi tempi di coronavirus: stavolta la tragedia si è compiuta nel pomeriggio di giovedì a Modica: un anziano, ospite di una casa di riposo in via Risorgimento, si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto dal balcone del terzo piano dell’edificio della struttura. Ancora ignote le cause del gesto. Sono intervenuti l’ambulanza del 118 (invano, dal momento che l’anziano è morto sul colpo) e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.