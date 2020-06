Tensione e rissa sfiorata in centro a Modica: immigrato portato via

Tensione e rissa sfiorata tra 2 fazioni, immigrati da una parte e modicani dall’altra, venerdì sera in corso Umberto, per la precisione tra piazza Matteotti e piazza Campailla. Il peggio è stato evitato dal gruppo interforze costituito da polizia, guardia di finanza e polizia locale, che ha soffocato la rissa sul nascere, portandosi via, senza non poche difficoltà, un immigrato piuttosto corpulento, che, dopo aver provocato ripetutamente i modicani con frasi offensive e altro, alla vista delle forze dell’ordine, si è buttato per terra, gridando e rifiutando di fornire le proprie generalità. Tutto è avvenuto sotto gli occhi sei passanti, che, tenendosi a debita distanza, hanno osservato le concitate fasi della scena. Mentre alcuni poliziotti cercavano di ricondurre l’immigrato a più miti consigli , gli altri militari disperdevano gli altri presenti, mentre i cani antidroga hanno cominciato ad abbaiare in maniera forsennata, come se avessero fiutato qualcosa.

E così, come accennato, mentre l’immigrato è stato portato via per accertamenti, i controlli sono proseguiti nella zona. Non è la prima volta purtroppo che il salotto buono della città diventi luogo di risse, talvolta anche con tanto di coltelli e feriti. Stavolta non si è arrivati alle estreme conseguenze grazie alla presenza del gruppo interforze per il controllo del territorio. Ma la zona resta comunque sempre ad altro rischio.