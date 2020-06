Omicidio stradale: è un 36enne rumeno il pirata della strada che ha travolto e ucciso un vittoriese

E’ un 36enne rumeno il pirata della strada che ha travolto e ucciso un vittoriese di 59 anni, Rosario Dezio, mentre pedalava in sella alla propria bicicletta, senza fermarsi a prestare soccorso e sgommando via al volante della sua auto. Il rumeno, che ha ammesso le proprie responsabilità dopo essere stato individuato e interrogato dai carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari: deve rispondere di omicidio stradale aggravato. L’incidente mortale si è verificato nella serata di martedì lungo la provinciale 105 Vittoria Scoglitti, nei pressi della frazione rivierasca ipparina. Dopo aver travolto il ciclista, il guidatore dell’auto è fuggito via, senza accorgersi che le si era staccata una targa a causa del violento urto. La targa, poi ritrovata sul luogo dell’impatto fatale, si è rivelata essere determinante per risalire al possessore del veicolo, trovato abbandonato nelle campagne ipparine. Il rumeno aveva difatti proseguito la sua fuga a piedi fino a casa, dove i carabinieri lo hanno prelevato. La macchina e la bicicletta sono state dunque poste sotto sequestro.