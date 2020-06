Escursionista modicano resta bloccato nei boschi dell’Aspromonte in Calabria per un infortunio

Un escursionista modicano era rimasto bloccato tra i boschi dell’Aspromonte, in Calabria, a causa di un infortunio. L’uomo è stato ritrovato dai carabinieri forestali a seguito di una richiesta di soccorso giunta alla centrale operativa. L’escursionista modicano era in compagnia di un altro escursionista di Catania. Poi i 2 si sono divisi e il modicano si è incamminato da solo lungo una strada sterrata, dove poi ha avuto un infortunio alla caviglia che gli rendeva impossibile muoversi. L’azione di ricerca e ritrovamento è stata resa possibile grazie all’ausilio delle coordinate geografiche fornite dall’uomo, in un momento di ricezione del segnale telefonico e tramite l’utilizzo dello smartphone. Restringendo il campo di ricerca, i militari hanno dunque trovato il disperso sano e salvo. Prestate le prime cure, l’uomo è stato accompagnato nel vicino rifugio «Biancospino».