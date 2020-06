Modica, nuovo caso di coronavirus: positiva una donna asintomatica arrivata in città dalla Lombardia

Una modicana era arrivata a Modica dalla Lombardia, mettendosi subito in quarantena a casa sua: dal tampone successivamente effettuato la donna è risultata positiva al coronavirus, benché asintomatica. Si tratta dell’unico nuovo caso di positività al covid 19 registratosi questa domenica in tutta la Sicilia, dove però si è registrato il decesso di un contagiato nel Messinese, un 89enne. Per restare maggiormente al sicuro da eventuali contagi è bene dunque osservare il distanziamento sanitario e usare sempre la mascherina, perchè il covid 19 può essere ancora insidioso, anche se meno aggressivo rispetto a qualche settimana fa.