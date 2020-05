Incidente per fortuna senza gravi conseguenze venerdì pomeriggio alla circonvallazione Ottaviano di Ragusa Ibla: per cause da accertare, il conducente di un’auto ne ha perso il controllo, precipitando lungo il pendio e capottandosi nell’area sottostante (nella foto di Ragusa oggi). Il guidatore è miracolosamente uscito dall’abitacolo con lievi ferite, qualche escoriazione e molto spavento. Sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza per prestare i primi soccorsi.