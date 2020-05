Morire sul lavoro a Ragusa ai tempi del coronavirus: la vittima è un operaio di 50 anni

Non ce l’ha fatta Raffaele Antoci, l’operaio ragusano di 50 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro verificatosi nella zona industriale di Ragusa. Pare che l’uomo, che lavorava in una azienda di costruzione prefabbricati, sia stato schiacciato da un carrello durante l’attività lavorativa. Sono intervenuti i vigili del Fuoco, mentre l’ambulanza aveva trasportato il ferito all’ospedale, dove i medici si erano subito resi conto della gravità della situazione, facendo di tutto per strappare il 50enne alla morte.

Sull’ennesima morte bianca in territorio ibleo, stavolta in epoca di coronavirus, sono intervenuti i sindacati di Cgil, Cisl e Uil che sollevano le tematiche di sempre su questo delicato argomento, mentre esprime cordoglio Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl.