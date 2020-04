Due episodi di violenza insoluti in meno di 24 ore sulle strade di Santa Croce Camerina. Si indaga

Due episodi di violenza ancora insoluti, dal momento che le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso, si sono verificati in meno di 24 ore sulle strade di Santa Croce Camerina, tra via Fleming e via Marsala. Prima una accesa lite tra immigrati con uno di loro che ha preso a bastonate un altro, con tanto di corsa in ospedale. Neanche 24 ore dopo un altro immigrato, a torso nudo e con un martello in mano, avrebbe rincorso e minacciato un cittadino per motivi ancora da chiarire. In entrambi i casi sono stati i residenti a lanciare l’allarme.