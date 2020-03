Da Scicli a Modica su un’auto senza assicurazione: sanzionato

Un automobilista residente Scicli è incappato in un posto di controllo alla circonvallazione Ortisiana a Modica. Alla richiesta di chiarimenti sulla necessità del suo spostamento da casa, lo sciclitano non ha fornito spiegazioni plausibili. Da un veloce controllo, l’auto sulla quale viaggiava è risultata priva di copertura assicurativa e senza la revisione. Per tale motivo è stato chiamato un carro attrezzi che ha portato via la macchina. Per l’uomo, oltre alle sanzioni previste dal decreto del governo nazionale in tema di contenimento degli spostamenti per contrastare il contagio da coronavirus, sono scattate anche le sanzioni amministrative per mancata assicurazione e revisione.