Nuovo “esodo” da nord a sud: la Regione Siciliana invoca lo stop

La Regione Siciliana e il sindaco di Modica Ignazio Abbate chiedono a Trenitalia lo stop immediato a tutti i convogli a lunga percorrenza che uniscono il nord al sud Italia a seguito dell’ennesimo, scriteriato e incosciente “esodo” da parte di migliaia di residenti del nord Italia che hanno preso di nuovo d’assalto i treni alla stazione centrale di Milano per raggiungere il sud. “Per la seconda volta – commenta il sindaco Abbate – abbiamo assistito a scene di isteria di massa che penalizzano ancora un parte di Paese che sta resistendo al contagio di massa e che comunque non avrebbe le strutture sufficienti ad affrontare un’emergenza della stessa portata di regioni come Lombardia, Veneto o Emilia Romagna. Se tantissime compagnie hanno bloccato i collegamenti aerei interni, oltre che quelli con l’estero, non capisco perché le ferrovie continuano ad operare il loro servizio senza la minima limitazione. In Sicilia i casi di contagio sono aumentati negli ultimi giorni e non ci vuole certo un luminare della medicina – conclude Abbate per capire che tantissimi casi sono arrivati dai rientri di massa delle scorse settimane”.