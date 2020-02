Tragedia sul lavoro: si ribalta muletto, muore un 44enne di Scicli

Tragedia del lavoro al mercato ortofrutticolo di contrada Spinello a Donnalucata, dove un muletto si è ribaltato (foto), finendo addosso a Memmo Paolello, 44enne di Scicli, che lavorava in un box della struttura mercatale. La disgrazia si è verificata intorno alle 11 quando, per cause da accertare, il muletto, su cui l’uomo era salito per effettuare alcune manovre, si è improvvisamente ribaltato. Paolello è morto subito dopo. In quel momento al mercato ortofrutticolo c’era tantissima gente. Scattato l’allarme, è intervenuta un’ambulanza del 118. Purtroppo per il 44enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo lavorava al mercato ortofrutticolo come contabile. Sono intervenuti i carabinieri e lo Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro). E’ stato il medico legale Guglielmo Tumino ad effettuare il sopralluogo. Il corpo è stato dunque trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Scicli per l’ispezione cadaverica. Scene strazianti tra i familiari, gli amici e i colleghi di lavoro della vittima.

