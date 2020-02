Violenza sessuale ai danni della moglie a Modica: condanna a 8 anni

Era accusato di violenza sessuale ai danni della moglie: per questo reato il collegio penale del tribunale di Ragusa ha condannato alla pena di 8 anni di carcere un 50enne residente a Modica. L’imputato, che ha anche perso la potestà genitoriale, è stato assolto per intervenuta prescrizione dai reati di maltrattamenti e mancata sussistenza familiare. Il 50enne è stato infine condannato anche al risarcimento dei danni in favore della moglie, quantificato in 8.000 euro, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute in questi 10 anni di processo dalla donna, che si era costituita parte civile. I fatti risalgono al 2010. La sentenza del collegio penale è andata oltre le richieste del pubblico ministero, che, al termine della requisitoria, aveva invocato la pena di 6 anni di reclusione. L’imputato, dopo avere appreso della denuncia presentata dalla moglie, si era reso irreperibile. La difesa attenderà il deposito delle motivazioni della sentenza, che avverrà entro 3 mesi, per proporre ricorso in corte d’appello a Catania.