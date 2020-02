Sono state necessarie oltre 2 ore di alacre lavoro da parte dei vigili del fuoco di Ragusa e Modica per avere ragione dell’incendio sprigionatosi in una abitazione di via Dolomiti, al quartiere Santa Maria La Nova a Scicli. Erano le 18.30 quando, per cause da accertare, le fiamme sono divampate all’interno della casa e che hanno interessato in particolare un locale adibito a deposito. Non si sono registrati danni a persone.