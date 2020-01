Scontro tra 2 auto sulla Ragusa Catania vicino al distributore di Coffa

Sarebbero almeno un paio i feriti dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di mercoledì sulla Ragusa Catania, nei pressi del distributore di carburante di contrada Coffa. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono state 2 auto. I feriti sono stati trasportati in ospedale con le ambulanze. Il traffico veicolare è rimasto paralizzato per parecchio tempo, al fine di consentire i necessari rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente stradale e per sgomberare la carreggiata dai veicoli coinvolti.