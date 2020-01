Rubata la pisside d’oro con le ostie consacrate in chiesa a Vittoria

La chiesa delle anime sante del purgatorio a Vittoria nel mirino di ladri sacrileghi: in una settimana circa i malviventi hanno colpito più volte, rivelandosi sempre più audaci e senza scrupoli: prima si sono portati via una chitarra, poi una pianola e infine hanno addirittura rubato pure la pisside d’oro e le ostie consacrate che vi erano custodite. Insomma, ladri senza un minimo di coscienza per i quali sono in corso le indagini al fine di identificarli e recuperare almeno la pisside, non fosse altro per il suo incalcolabile valore simbolico. I ladri si sono introdotti nella chiesa dopo aver forzato la porta della sagrestia.