Sono tornati in libertà padre e figlio accusati di tentata estorsione

Il tribunale del riesame di Catania ha annullato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ragusa a carico di Orazio e Vincenzo Musumeci, di 59 e 33 anni, padre e figlio di Modica. I 2 erano stati arrestati dal carabinieri con l’accusa di tentata estorsione ai danni di un carrozziere modicano. I magistrati etnei, accogliendo le richieste del difensore, l’avvocato Giovanni Di Pasquale, hanno quindi rimesso in libertà entrambi gli indagati. Durante l’interrogatorio di garanzia, padre e figlio avevano risposto a tutte le domande del giudice, negando ogni addebito e producendo pure una corposa documentazione per dimostrare la loro estraneità ai fatti. I 2 indagati erano agli arresti domiciliari. Secondo il titolare dell’autocarrozzeria, Orazio Musumeci si sarebbe offerto di fare da intermediario in un procedimento amministrativo legato ad un debito tributario di circa 70.000 euro e sfociato in una cartella esattoriale emessa da Riscossione Sicilia a carico dell’artigiano. In pratica l’ex finanziere, vantando rapporti privilegiati legati alla sua passata appartenenza alle fiamme gialle, avrebbe fatto credere all’artigiano di poterlo aiutare a venire fuori dalla situazione di pendenza con l’erario.

L’ex finanziere, stando sempre alla denuncia, avrebbe fatto firmare alla vittima dei moduli in bianco, spacciandoli come documenti volti a ridurre, o addirittura a cancellare, il debito con il fisco. Invece si sarebbe trattato di veri e propri impegni di debito fatti sottoscrivere all’ignaro carrozziere, indotto anche ad ipotecare la propria casa. Per questo motivo gli inquirenti avevano contestato anche il reato di truffa. Tutti addebiti, che, come accennato, padre e figlio hanno dunque rigettato con fermezza.