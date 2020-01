Perizia psichiatrica per il presunto autore della violenza sessuale

Sarà sottoposto a perizia psichiatrica il 26enne di Vittoria accusato di aver violentato una 30enne. E’ quanto deciso in corso di udienza preliminare, in accoglimento della richiesta avanzata dallo stesso imputato per il tramite del suo legale. Il gup ha quindi deciso in tal senso, mentre la pubblica accusa aveva espresso parere contrario al rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica cui si dovrà sottoporre il 26enne. L’incarico sarà dunque conferito la prossima settimana, nell’ambito della nuova udienza del procedimento.

In precedenza c’era stato un incidente probatorio al quale era stata sottoposta la 30enne che accusa il 26enne di averla stuprata dopo averla sequestrata nella sua stessa auto. La donna aveva risposto a tutte le domande. L’uomo era stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, a seguito della denuncia presentata dalla donna, che risiede a Ragusa, la quale aveva raccontato di essere stata vittima di violenza sessuale e di essere stata costretta ad avere rapporti non consenzienti, dopo essere stata bloccata in auto nel corso della notte dal 26enne, che si sbracciava chiedendo aiuto.

Dopo i momenti da incubo vissuti all’interno di una casa diroccata nelle campagne del Vittoriese, la donna era stata riaccompagnata a casa dal violentatore, che, dopo averla minacciata di morte, le aveva anche chiesto di consegnarle tutto il denaro di cui era in possesso. La donna era riuscita a sfuggire a questa ulteriore richiesta, barricandosi in casa e chiamando successivamente i carabinieri. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 settembre scorsi.