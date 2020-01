Ospedale Maggiore, indagine interna. Le 11 ore di attesa del defunto per la carenza d’organico

Una indagine interna con relazione dopo la morte del pensionato 82enne modicano: sta facendo discutere l’ultimo, presunto caso di malasanità verificatosi all’ospedale Maggiore di Modica, dal cui pronto soccorso era stato dimesso, dopo 11 ore di attesa, il pensionato poi deceduto sul divano di casa sua. L’attesa spropositata dell’utente su una sedia a rotelle della corsia, purtroppo un regola fissa del pronto soccorso modicano e non solo, sarebbe stata causata dalla carenza di organico del personale medico ed infermieristico, il cui numero esiguo non è sufficiente per gestire la routine e le emergenze quotidiane con codice rosso. Intanto il caso è sfociato in un esposto in procura presentato dal figlio della vittima.

Il pensionato si era recato al nosocomio, la scorsa settimana, per un malessere con problemi respiratori causati da una banale caduta e acuiti dalle gravi patologie pregresse. L’82enne, affetto da enfisemia polmonare diffusa, da aritmie cardiache e da un lieve diabete, nel pomeriggio di venerdì, scendendo dalla macchina condotta dal figlio, era scivolato per terra di fronte al cancello della sua abitazione e lamentava dolori su tutta la parte destra del corpo: fianco, braccio e gamba. Dopo una giornata intera trascorsa in attesa al pronto soccorso su una sedia rotelle, intorno alla mezzanotte l’uomo è stato visitato dal medico di turno, sottoposto ad un prelievo di sangue e ad una Tac alla testa, e a una serie di radiografie al bacino, al torace, alla spalla e all’addome, che non avrebbero però fatto emergere lesioni ossee, ma soltanto contusioni.

L’uomo è stato quindi dimesso con la prescrizione di ripresentarsi quel mattino stesso alle 9 per una visita infettivologica. Ma l’anziano a quel controllo non si è mai potuto sottoporre, essendo deceduto sul divano di casa. Per vederci chiaro sulle cause del decesso, oltre che alla procura, il figlio dell’82enne si è rivolto anche allo Studio 3A, specializzato in casi del genere. Sono intervenuti anche i carabinieri di Modica ed è stato già effettuato un primo esame cadaverico dal medico legale di Scicli Guglielmo Tumino, che ha stabilito indicativamente l’ora del decesso alle 3, neanche due ore e mezza dopo le dimissioni dal pronto soccorso.