Autopsia sul corpo della donna trovata morta a letto dal marito

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo della donna ucraina di 54 anni trovata senza vita a letto dal marito domenica mattina. E’ stata la procura a decidere di procedere con l’esame autoptico, per chiarire le cause del decesso. Al momento le indagini degli inquirenti non escludono nessuna ipotesi. La donna, come accennato, era distesa sul letto di casa sua a Ragusa ed era stato il marito a fare la macabra scoperta. In un primo momento l’uomo pensava che la donna dormisse ma poi, vedendo che non si era ancora alzata, le si era avvicinato, scoprendo la drammatica circostanza. La donna pare avesse trascorso il sabato sera in compagnia di amici ed al suo rientro a tarda notte si era subito coricata. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.