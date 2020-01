Alfa in fiamme sulla Scicli Modica: guidatore illeso, auto distrutta

Nessun ferito ma attimi di tensione nel pomeriggio di lunedì in via Spana, sulla Scicli Modica, dove una Alfa Romeo 159 è stata avvolta dalle fiamme. Il veicolo viaggiava in direzione di Scicli quando improvvisamente, a causa di un probabile cortocircuito, ha preso fuoco. E’ rimasto illeso il conducente, che è prontamente sceso dall’auto alla vista delle prime fiamme. I vigili del fuoco hanno quindi spento l’incendio, che, in poco tempo, ha distrutto completamente il veicolo. Sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Scicli per regolare il traffico veicolare rimasto paralizzato.

