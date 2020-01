Ex finanziere tenta insieme al figlio di estorcere denaro ad un carrozziere a Modica: arrestati

Un ex finanziere ora in pensione e il figlio, entrambi insospettabili, si erano improvvisati estorsori, minacciando e taglieggiando un carrozziere modicano. Ma il piano criminale di Orazio e Vincenzo Musumeci, di 59 e 33 anni, entrambi di Modica, non è andato come speravano: invece dei soldi si sono ritrovati in manette, al termine delle lunghe e complesse indagini scattate nel marzo 2019 e svolte dai carabinieri dopo la denuncia della vittima del tentativo di estorsione. Il 59enne, come accennato, era stato in passato appartenente alla guardia di finanza, prima di essere allontanato d’ufficio dal corpo quasi un ventennio fa. L’ex finanziere, facendo leva sul rapporto di conoscenza che lo legava al titolare dell’autocarrozzeria, si era offerto di fare da intermediario in un procedimento amministrativo legato ad un debito tributario di circa 70.000 euro e sfociato in una cartella esattoriale emessa dalla società Riscossione Sicilia a carico dell’artigiano. In pratica l’ex finanziere, vantando rapporti privilegiati legati alla sua passata appartenenza alle fiamme gialle, faceva credere all’artigiano di poterlo aiutare a venire fuori dalla situazione di pendenza con l’erario. In seguito, come accertato dai militari, non avendo ricevuto soldi dalla vittima, entrambi gli indagati hanno progettato più volte aggressioni fisiche e verbali, al fine di estorcere denaro per il “favore”.

L’indagine, illustrata dal capitano della compagnia di Modica Francesco Ferrante, ha permesso di riscontrare che anche in altri 2 casi, per i quali pendono procedimenti penali al tribunale di Ragusa, il finanziere in congedo abbia attuato lo stesso modus operandi ai danni di altre vittime. Le indagini prolungate e complesse hanno quindi consentito di definire un preciso quadro indiziario a carico dei 2 indagati, che, in quanto ritenuti ancora in grado di commettere reati della stessa natura, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.