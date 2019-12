Primo sbarco a Pozzallo di donne e bimbi dalla guerra civile in Libia

Pozzallo chiude l’anno all’insegna della solidarietà tanto cara al suo iconico “Sindaco Santo” Giorgio La Pira, accogliendo i 32 migranti salvati nelle gelide e agitate acque del Mediterraneo nel giorno di Natale. E’ difatti approdata domenica mattina al porto della cittadina marinara iblea la nave Alan Kurdi della Ong Sea Eye con a bordo il nutrito gruppo di nazionalità libica composto anche da 10 minori, alcuni in tenera età, e 5 donne, di cui una in dolce attesa. Si tratta del primo salvataggio di cittadini libici, evento sintomatico della gravissima guerra civile che sta devastando quel Paese. La decisione di assegnare Pozzallo come porto sicuro è stata assunta sabato scorso dal Viminale, tenendo conto della presenza a bordo di persone in condizioni di vulnerabilità e le cui condizioni di salute sono comunque giudicate non eccessivamente preoccupanti, alla luce delle temperature piuttosto rigide di queste ultime ore. La Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell’Italia, la procedura per il ricollocamento dei migranti, sulla scorta del preaccordo di Malta.

Nel frattempo i 32 profughi restano ospiti dell’hotspot, dove sono assistiti dopo le operazioni di sbarco che si sono svolte senza intoppi in una domenica fredda, ma comunque baciata dal sole. Il primo cittadino Roberto Ammatuna ci tiene a sottolineare come ancora una volta Pozzallo si conferma essere “Il porto sicuro dell’estremo lembo di Sicilia dove far attraccare chi ha bisogno di assistenza e di sicurezza”. “Siamo pronti, come sempre – conclude il sindaco Ammatuna – ad ospitare al meglio chi ha bisogno, garantendo la migliore accoglienza possibile”.