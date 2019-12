Schiavitù, stupri e prostituzione: condanne per oltre 47 anni di carcere

Condanne pesanti al tribunale di Catania per 3 imputati accusati di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento lavorativo e sessuale. Il giudice per le udienze preliminari ha inflitto complessivamente oltre 47 anni di carcere. La pena più pesante all’imputato principale: 20 anni. La banda di “caporali” reclutava in Romania uomini e donne per portarli in Italia a lavorare nelle serre della fascia trasformata del Ragusano. Le donne sarebbero anche state stuprate e costrette alla prostituzione. Gli arresti erano scattati nel giugno 2018 nelle campagne di Acate, nell’ambito delle attività di contrasto al caporalato e del grave sfruttamento lavorativo. Le vittime venivano attirate in Italia con l’inganno, la falsa promessa di un buon lavoro, di una sistemazione abitativa dignitosa e, poi, invece, private di ogni facoltà di negoziare condizioni di lavoro e di vita. Le vittime venivano sottoposte di frequente a maltrattamenti di ogni genere sia fisici che psicologici: chi si ribellava o tentava di fuggire veniva picchiato. L’organizzazione sfruttava ai fini della prostituzione giovani donne, anche minorenni, per prestazioni sessuali. Il giudice ha anche disposto una provvisionale di 10.000 euro in favore della Cgil, che si era costituita parte civile, che si dice soddisfatta per questi risultati processuali.