Poteva far registrare conseguenze più gravi l’incidente stradale verificatosi poco prima delle 15 di venerdì scorso lungo la Ragusa Catania e che ha visto coinvolti un tir e una Range Rover Sport. Stando a una prima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe frenato di botto, cogliendo di sorpresa l’automobilista al volante del suv che lo seguiva in direzione Ragusa. Il Range Rover è finito sotto il Tir, distruggendo la parte anteriore. Ferite non gravi per l’automobilista, illeso il camionista.