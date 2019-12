E’ di un ciclista ferito il bilancio dello scontro tra una Opel Astra e una bicicletta verificatosi la vigilia di Natale nei pressi di via Generale Cascino. Ancora da accertare le cause dello scontro in cui, come accennato, ha avuto la peggio il ciclista, subito trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi. Illeso il conducente della macchina.