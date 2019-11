Un 14enne torna a casa dopo un incidente e sviene sotto la doccia

E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Catania il 14enne modicano rimasto vittima di un incidente stradale autonomo a Frigintini venerdì scorso. Il giovane aveva perso il controllo del ciclomotore in sella al quale stava viaggiando, finendo violentemente sull’asfalto. Nonostante la violenta botta, sie era rialzato, tornando a casa, dove però era poi svenuto mentre stava facendo la la doccia. A soccorrere il minorenne era stata la madre, che lo aveva caricato in auto e lo aveva trasportato all’ospedale Maggiore di Modica, dove i medici del pronto soccorso, dopo i primi accertamenti, avevano rilevato una situazione delicata e avevano chiesto l’intervento dell’elisoccorso. Di conseguenza il 14enne era stato trasferito a Catania, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, perfettamente riuscito. Ora le sue condizioni cliniche vengono costantemente monitorate dai medici del nosocomio etneo.