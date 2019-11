Condannato a 4 anni l’autore dell’incendio doloso al mercato

E’ stato condannato in primo grado alla pena di 4 anni di carcere per incendio doloso aggravato dai futili motivi l’uomo che il 29 dicembre 2015 appiccò le fiamme al mercato ortofrutticolo di Comiso. Il giudice del tribunale di Ragusa Eleonora Schininà ha quindi emesso al sentenza di condanna a carico dell’imputato Antonino Avola, nativo di Scicli ma residente a Vittoria, che all’epoca dei fatti fu individuato attraverso le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Il pubblico ministero Concetta Vindigni aveva chiesto una pena maggiore di 6 mesi. Gli inquirenti trovarono sui luoghi una tanica di benzina che li mise subito sulla strada dell’incendio doloso. Le immagini visionate dalla polizia rilevarono un uomo, somigliante ad Avola, scendere da un camion dove si era nascosto con la tanica e dare fuoco ad un tir per poi cercare di incendiarne un altro. L’imputato è stato condannato anche al risarcimento dei danni da quantificarsi in separata sede.