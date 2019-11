Gli urlano “Frocio di merda” e picchiano a sangue un 28enne in pieno giorno in centro a Pozzallo

Dopo essere stato deriso da tempo per la sua omosessualità, la persecuzione ai danni di un 28enne di Pozzallo è sfociata in un pestaggio a sangue per le vie del centro cittadino da parte di un gruppo di persone che lo ha lasciato a terra, sanguinante e privo di sensi. Il violento episodio omofobo si è verificato sabato pomeriggio nei pressi di un bar in pieno centro, ma è emerso in tutta la sua gravità solo nelle ultime ore, anche grazie all’interessamento dell’Arcigay di Ragusa, che sta assistendo la vittima dell’aggressione, esprimendo piena solidarietà e condannando ovviamente l’accaduto. Il 28enne ha riportato la frattura del setto nasale, nonché trauma cranico e toracico e nelle prossime ore, dopo il ricovero in ospedale, sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Il giovane era finito da qualche tempo nel mirino di alcuni bulli, che lo sbeffeggiavano con continui sfottò e insulti omofobi, quali “Frocio di merda” e altre nefandezze. Quando sabato scorso l’esasperata vittima ha reagito verbalmente, chiedendo solo di essere lasciato in pace, il branco lo ha circondato nei pressi di un locale pubblico, picchiandolo in maniera piuttosto violenta con calci e pugni, sotto lo sguardo incredulo dei presenti, che, per timore di ritorsioni, non hanno reagito. Dopo il pestaggio, il 28enne è stato subito soccorso. Sconvolti per l’accaduto i genitori, che, assieme ai dirigenti dell’Arcigay, valuteranno le azioni legali da intraprendere. Nel frattempo sono scattate le indagini degli inquirenti, che si basano sulle dichiarazioni della vittima e dei testimoni presenti, nonché sulle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per identificare i componenti del branco.