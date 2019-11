Altri 151 migranti sono sbarcati domenica mattina al porto di Pozzallo dalla nave Asso Trenta, che li aveva salvati in mare aperto. Il carico umano è composto da 134 uomini, 13 donne e 4 minori, in larga parte di nazionalità sub sahariana. Le procedure di controllo medico hanno evidenziato alcuni casi di scabbia, già trattati. La situazione appare quindi sotto controllo. Tutti sono ospiti dell’hotspot del porto, in attesa di essere smistati verso altre destinazioni tra qualche giorno.