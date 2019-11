Centauro 45enne in prognosi riservata dopo scontro tra auto e moto

Un centauro sciclitano di 45 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Maggiore di Modica dopo a seguito dell’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto nella tarda mattinata di sabato, alla periferia del quartiere Jungi. Mentre viaggiava in sella alla sua moto, per cause da accertare il centauro si è scontrato con un’auto. L’uomo è stato sbalzato ad alcuni metri dal punto d’impatto. La dinamica dello scontro è in fase di accertamento. Tanto spavento e pochi danni per il conducente della macchina, mentre decisamente meno fortunato è stato il centauro. Il traffico veicolare ha subito notevoli rallentamenti per consentire di effettuare i rilievi.