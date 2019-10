Audi Q5 finisce fuori strada sulla Ragusa Modica e sfonda il guardrail. Guidatore in ospedale

E’ finito in ospedale il guidatore di una Audi Q5 bianca, finita fuori strada nel pomeriggio di martedì lungo la Ragusa Modica. Per cause da accertare l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il guardrail. Notevoli i danni al mezzo, soprattutto nella parte anteriore e nella fiancata destra. Immediati i soccorsi. Le condizioni del guidatore non desterebbero per fortuna preoccupazioni. L’incidente autonomo, forse dovuto all’asfalto scivoloso, ha causato un rallentamento veicolare.