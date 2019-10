Maltempo: voragine a Ispica, case e campi allagati, fango a Pozzallo

La furia del maltempo che ha imperversato venerdì ha flagellato i territori di Siracusa e Ragusa: allagati numerosi campi con danni incalcolabili per l’agricoltura. In territorio ibleo particolarmente devastato il territorio di Ispica, dove si è aperta una voragine a Cava Mortella, con l’evacuazione di diverse famiglie. Campi e case allagati a Marina Marza. Fango sulle strade di Pozzallo, dove le strade principali non sono state risparmiate. Si sta procedendo alla ricognizione dei danni e si valuterà dunque la richiesta dello stato di calamità naturale.