Diventa virale su Facebook l’amaro post della barista 26enne ragusana vittima di un furto nella notte

“Ringrazio chi questa notte ha scassinato nella mia attività, nella zona industriale di Ragusa. Chiunque sia stato è giusto che sappiate che avete danneggiato l’attività di una ragazza di 26 anni,in gravidanza, che con tantissimi sacrifici lavorava semplicemente per pagare le bollette e fare la spesa. Se fosse stata vostra figlia ad alzarsi tutte le mattine alle 4 ad aprire il bar, di inverno ed al buio, per lavorare e crearsi un futuro forse, ma forse… ci aveste riflettuto un attimo”. E’ questo il contenuto del breve post scritto dall’amareggiata vittima del furto da parte di alcuni ladri, che hanno compiuto il reato nonostante nella zona infuriasse il temporale, con tuoni e fulmini. Il post sta riscuotendo unanime solidarietà su Facebook, dove è diventato virale. Numerose le attestazioni di stima di altrettanti utenti che esortano la 26enne a non mollare. “Divento tuo nuovo cliente in culo ai ladri” scrive uno dei commentatori dell’amaro post.