Incidente sulla Comiso Santa Croce: muore un uomo

Incidente mortale sulla Comiso Santa Croce Camerina (foto): a perdere la vita un uomo di circa 30 anni, di nazionalità straniera, che, mentre pedalava in sella ad una bicicletta, è stato travolto in pieno da una Mercedes. Ancora da accertare la dinamica. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi, con l’arrivo di 2 ambulanze. La vittima pare sia morta sul colpo a seguito del violento impatto che lo ha catapultato sull’asfalto. Lo scontro mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì. Il traffico veicolare ha subito rallentamenti per consentire di effettuare i rilievi. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati. Illeso ma sotto shock il conducente della macchina. Prosegue dunque la lunga scia di sangue sulle strade iblee.