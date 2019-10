Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di domenica a Ragusa: si sono scontrate 2 auto tra le vie Cartia e Professore Cintolo (foto). I feriti sono stati trasportati in ospedale per le necessarie cure. Ancora da accertare le cause dell’impatto, che è stati piuttosto violento. La notizia dell’incidente è subito rimbalzata sui social, dove alcuni utenti puntano il dito contro l’amministrazione comunale, a loro dire carente sotto l’aspetto della sicurezza delle strade.