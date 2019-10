Un 32enne di Comiso, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla polizia per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è accaduto in piazza Maiorana, a seguito della segnalazione di un uomo ubriaco e in escandescenze in un bar. L’uomo inveiva e minacciava gli avventori dell’esercizio pubblico e, alla vista dei poliziotti, li ha aggrediti. 2 agenti hanno quindi subito lesioni giudicate guaribili, rispettivamente, in 7 e 5 giorni. Ora è agli arresti domiciliari.