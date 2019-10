Tentò una estorsione ai danni di un prete: nuova condanna

Era stato arrestato lo scorso febbraio per avere tentato un’estorsione in danno di un sacerdote di Ragusa Ibla. Un 59enne residente a Ragusa ma originario di Palermo, ha patteggiato la pena davanti al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Ragusa, che ha applicato la pena di 9 mesi di reclusione, in continuazione con una precedente condanna per lo stesso reato. L’uomo era ai domiciliari, e, dopo la sentenza, è stato rimesso in libertà. Nel dicembre del 2015 era stato arrestato per estorsione nei confronti dello stesso prete e poi condannato a 5 anni di carcere, che in appello furono ridotti a 3 anni e 6 mesi. Non appena scarcerato per buona condotta, l’uomo era tornato a chiedere soldi al prete per poter fare la spesa.