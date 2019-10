Suv Mercedes invade il marciapiede e si schianta su un palazzo

Il guidatore di un suv Mercedes, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo mercoledì pomeriggio in centro storico a Scicli, invadendo il marciapiede (per fortuna deserto) e schiantandosi contro la facciata di un edificio, nella parte alta di via Nazionale, all’altezza di piazza Carmine (nella foto di Scicli Video Notizie). A seguito dell’impatto, il conducente del mezzo è rimasto ferito. Sono giunti sul posto i carabinieri e la polizia locale per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale autonomo e regolare il traffico. Il suv ha invaso il marciapiede sul quale, fortunatamente, in quel momento non passava nessun pedone.