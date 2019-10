E’ di 3 feriti il bilancio dell’incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di martedì lungo la Modica Pozzallo. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Modica si sono scontrate una Fiat 500 è una Ford (foto). I feriti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore. Il sinistro si è verificato all’altezza del cavalcavia 15, sul rettilineo. Il traffico veicolare è rimasto paralizzato per parecchio tempo.