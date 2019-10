L’ultimo saluto alla giovane mamma stroncata da un incidente

Saranno celebrati mercoledì alle 16 nella chiesa madre di Giarratana i funerali della giovane mamma stroncata da un incidente stradale. Una intera comunità si è stretta al dolore della famiglia di Irene Frasca, 47 anni, che ha lasciato un bambino e il marito. A Giarratana è lutto cittadino per questa tragedia inaspettata. La donna viaggiava sul sedile passeggero di una Fiat Punto guidata da un’amica: stavano facendo rientro a casa dopo una giornata di lavoro nei campi quando, lungo la provinciale per Chiaramonte, in contrada Maltempo, l’utilitaria si è scontrata con una fuoristrada. Nel terribile impatto le 2 donne hanno avuto la peggio. La 47enne è morta sul colpo, l’amica alla guida è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

La tragica notizia del decesso della 47enne si era sparsa a macchia d’olio nel piccolo paese montano, dove in pratica tutti si conoscono, suscitando incredulità e commozione. Irene Frasca aveva gestito per molto tempo un ristorante assieme al marito, da cui aveva avuto un bambino. Una famiglia unita e felice, ora colpita da questa imprevedibile tragedia.