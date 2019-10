Altre 2 auto a fuoco a Vittoria: l’origine potrebbe essere dolosa

Altre 2 auto sono andate a fuoco a Vittoria. Stavolta il rogo ha interessato una Bmw e una Toyota Aygo parcheggiate in via Cavalieri di Vittorio Veneto. Le 2 auto appartengono ad una coppia di Vittoria. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Indagini in corso sulle cause dell’incendio e non si esclude al momento nessuna ipotesi, compresa quella del dolo. Il rapido intervento dei pompieri ha scongiurato danni maggiori.

Appena 3 giorni prima una Fiat Panda, una Fiat Stilo e uno scooter parcheggiati in via Roma erano stati avvolti dalle fiamme che si erano sprigionate nella notte. Nonostante il pronto intervento dei vigili del fuoco, la Panda aveva riportato danni seri, lo scooter era finito completamente distrutto, mentre la Stilo era stata danneggiata solo nella parte anteriore. Il fuoco aveva parzialmente annerito anche le facciate di alcuni edifici.