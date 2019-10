Mezza provincia iblea allagata dal temporale: polo commerciale inaccessibile a Modica, tanti disagi

Mezza provincia iblea allagata e messa in ginocchio da questa improvvisa precipitazione temporalesca che ha avuto inizio alle 15. Particolarmente colpite Ragusa, Pozzallo e Modica, dove sono in azione tutte le squadre della Protezione Civile per venire incontro alle richieste di soccorso che stanno arrivando. Al lavoro i vigili del fuoco soprattutto a Modica, dove tutta la zona del polo commerciale è stata sommersa dalla pioggia fortissima. L’intera area è risultata intransitabile per parecchie decine di minuti, con le strade trasformate in fiumi in piena. Detriti e cassonetti della spazzatura sulla carreggiata, pannelli divelti, muri caduti e alberi sradicati: uno scenario impressionante. Parecchi gli automobilisti rimasti in panne o comunque bloccati per strada nelle loro auto. La cittadinanza è invitata a limitare gli spostamenti fino al miglioramento delle condizioni meteo.

E DOPO LA TEMPESTA IN ARRIVO SOLE E CALDO

Il maltempo di queste ore è destinato a concedere spazio ad un innalzamento delle temperature, con punte fino a 27 gradi, che invoglieranno i “nostalgici” dell’estate appena trascorsa a concedersi un ultimo bagno. Sarà però una situazione temporanea, perché le condizioni meteo peggioreranno di nuovo in maniera repentina, dando luogo ad una alternanza tra beltempo e temporali, accompagnati da un calo, stavolta definitivo, delle temperature, seppur in maniera graduale. Il fine settimana si annuncia comunque all’insegna del sole su gran parte della Sicilia, provincia di Ragusa compresa.