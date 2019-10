Prendeva assegni da una donna che stava in casa con la madre morta: ragusano a processo

Avrebbe approfittato dello stato di inferiorità psichica di una donna 40enne con il 100% di invalidità e trovata in casa con il cadavere mummificato della madre morta 8 mesi prima per farsi firmare assegni per un totale di oltre 50.000 euro, portandogli in cambio da mangiare: con l’accusa di circonvenzione di incapace, un 51enne di Ragusa è finito sotto processo. I fatti contestati dalla pubblica accusa si verificarono nei primi 7 mesi del 2012. La 40enne, che soffriva di psicosi schizofrenica cronica, consegnava gli assegni da 900 euro (ed altri 3 dell’importo di 3.000 euro) in cambio di prodotti di rosticceria e pasticceria, del valore di poche decine di euro, che l’imputato le portava direttamente a casa.

La 40enne non era mai uscita dall’appartamento dopo la morte dell’anziana madre, con il cui cadavere convisse per 8 mesi. Gli altarini furono scoperti quando l’incredibile situazione fu scoperta dalla polizia locale, chiamata dagli inquilini dello stabile per via dell’odore che proveniva da quell’appartamento, e la donna fu di conseguenza portata in una casa famiglia, dove raccontò tutto ad una assistente sociale. Da lì i poi scattarono le indagini. L’imputato, da parte sua, tramite il proprio legale difensore ha negato di essersi mai appropriato degli assegni, e di essersi limitato a portare il cibo alla 40enne, senza mai entrare nell’appartamento.