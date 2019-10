Incidente mortale vicino Ragusa: perde la vita un 15enne di Vittoria

Ancora un’altra giovane vita spezzata insanguina le strade iblee: la vittima dell’ennesimo incidente stradale è un 15enne di Vittoria, deceduto poco dopo le 13 di lunedì all’ospedale di Catania, dove si trovava ricoverato in gravi condizioni. Il tragico sinistro autonomo di cui era rimasto vittima si era verificato domenica pomeriggio sulla strada statale 514. Giuseppe Roccasalvo, questo il nome del giovane deceduto, era in sella al suo scooter, quando, a quanto pare a causa di una buca sulla sede stradale, ne ha perso il controllo, carambolando violentemente sull’asfalto. Vani, purtroppo, i tentativi di soccorso. Sul posto la polizia locale e l’ambulanza del 118. Cordoglio e sgomento a Vittoria, dove la famiglia è molto nota in quanto gestisce un bar.