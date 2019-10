E’ stato trasportato all’ospedale Maggiore di Modica per le necessarie ed urgenti cure un operaio edile di 55 anni rimasto ferito venerdì mattina, dopo essere caduto giù da un’impalcatura allestita in un’abitazione, sottoposta a manutenzione, sita nella parte alta del quartiere San Giuseppe. Scattato l’allarme, oltre all’ambulanza sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro.