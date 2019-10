Rubano un paio di scarpe da ginnastica al centro commerciale di Ragusa: ora sono ai domiciliari

Sono accusati di aver rubato un paio di scarpe da ginnastica in un noto centro commerciale di Ragusa: si tratta di 2 vittoriesi di 32 e 28 anni, già noti agli archivi, ora ai domiciliari. Le indagini sono state condotte dalla polizia di Vittoria, che ha accertato come i 2 soggetti avessero manomesso il dispositivo antitaccheggio per rubare la merce. Nonostante i 2 fossero stati notati dal personale del centro commerciale ed invitati a pagare le scarpe, avevano invece preferito dileguarsi. E’ stata quindi allertata la polizia che ha intercettato i 2 bordo di un’auto lungo la statale 115, direzione Vittoria.