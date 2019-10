Furgoncino si infila sotto un suv in un incidente stradale sulla Cava d’Aliga Donnalucata

Un’auto si è infilata con il muso sotto ad un’altra macchina, dalla parte posteriore, in uno scontro verificatosi venerdì pomeriggio lungo la la litoranea Cava d’Aliga Donnalucata, all’altezza di Lido Spinasanta. I mezzi coinvolti sono un furgoncino Doblò e una Audi Q3. E’ stato il furgoncino ad infilarsi sotto il suv. A seguito dell’impatto ci sono stati dei feriti. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza, la polizia locale e i vigili del fuoco. In corso di accertamento la dinamica dell’incidente. Uno dei 2 veicoli è anche andato a sbattere contro un palo dell’energia elettrica. E’ stato necessario l’intervento di una squadra dell’Enel per mettere in sicurezza la zona interessata dall’incidente.